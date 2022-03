Italie : les chiens ont désormais leur place dans le caddie et font les courses avec leur maitre

Plutôt que de laisser votre compagnon poilu seul dans la voiture quand vous partez faire vos emplettes, en Italie vous pouvez l'emmener avec vous et le placer dans le caddie.





Grâce à une technique ingénieuse, ils sont tenus à l’écart des aliments et les pattes protégées des barreaux grâce à des plaques de métal (... Faut pas avoir beaucoup de courses à faire non plus !)





L’initiative a eu un véritable succès dès sa lancée comme en témoigne les italiens sur les réseaux sociaux.















Après chaque passage en caisse, les caddies sont nettoyés et désinfectés.