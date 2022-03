Les femmes parlent (beaucoup) plus que les hommes

Selon une étude relayée par le Daily Mail, les femmes débiteraient près de trois fois plus de mots que les hommes au quotidien, soit 20 000 mots par jour pour ces dames, contre 7 000 pour ces messieurs.

Autre découverte : les femmes parlent plus vite que les hommes, et elles consacrent plus d’énergie cérébrale à la parole que la gente masculine.

Les scientifiques ont démontré qu'une telle différence serait causée par la protéine FOXP2. Une protéine qui a un rôle déterminant dans la parole. Vu que les femmes en ont plus, elles parlent plus !