L'Agenda en Normandie : mardi 26 avril

MANCHE

Ce mardi soir, assistez à une conférence dansée à Saint-Lô. «Hip-hop, est-ce bien sérieux ?», c'est une conférence dansée retraçant l'origine du mouvement hip-hop, ses racines et ses influences. Cette conférence mêle projection d'images d'archives, performance et partage d'expériences. Rendez-vous, ce mardi soir, à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô. L'entrée est à 10€.

Samedi, c'est la 3ème édition de l'Agro's course à Saint-Lô. C'est une course d'obstacles de 11 kms et un jeu de piste pour enfants qui a pour but de promouvoir l'agroalimentaire ainsi que l'école d'ingénieurs l'ESIX. Rendez-vous, ce samedi, de 10h à 12h dans le hall technologique de Saint-Lô.

CALVADOS

Jusqu'à samedi, se tient à Falaise le festival Danse de tous les sens. 8 compagnies dont 3 étrangères se produisent dans différents lieux sur une thématique commune : les matières premières. Retrouvez le programme complet et les tarifs ICI

Tout ce week-end, l'association "Ciel de Rêves" organise son festival de cerf-volant à Trouville-sur-Mer. Un événement à découvrir en famille. Retrouvez les infos complémentaires ICI

Dimanche, à Ouistreham, ce sont les foulées du muguet 2016. Les courses sont ouvertes à tous avec une course jeunes à 10h et «La Bédouine» à 11h avec la participation de l'association Handi'Chiens. Renseignements et inscriptions auprès du service des sports de la ville. Retrouvez toutes les infos ICI

ORNE

Vendredi, le Centre Socioculturel Fertois organise sa 12ème soirée jeux. Plus de 50 jeux seront à votre disposition. Rendez-vous, ce vendredi, au centre socioculturel de La Ferté Macé de 20h à 22h30. C'est gratuit et ouvert à tous.

Samedi, la ferme de la Hauterive organise une soirée musicale. Au programme : apéro-concert avec Klink Clock, Faut qu'ça guinche et Tactical Groove Orbit. Rendez-vous à partir de 19h30 pour profiter des concerts. L'entrée est à 5€.