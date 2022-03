Le Rouen Métropole Basket officiellement relégué en Pro B

Samedi 16 avril, au Mans, le RMB s'incline 82-81 face au 2e de Pro A. Et ce mardi 19 avril, les basketteurs rouennais ont reçu au Kindarena le CSP Limoges, champion de France en titre.

Trois Rouennais à plus de 20 points

Handicapé par les blessures de Alain Koffi et de Giorgi Tsintsadze, les hommes de Remy Valin ont joué avec seulement cinq pros et un espoir. Les Limougeauds distancent de 10 points leurs adversaires dès les premières minutes. Puis un mano a mano haletant commence. À la mi-temps, les Rouennais ne sont qu'à un point (45-46). C'est finalement dans les dernières secondes du match que les visiteurs creusent l'écart pour s'imposer 99-94. Un résultat qui relègue le RMB en Pro B. Et pourtant, pour la première fois de la saison, trois joueurs du RMB ont fini à plus de 20 points. Il s'agit de Devin Oliver (27 pts), meilleur marqueur du match, Solo Diabaté (24 pts) et Guershon Yabusélé (22 pts). Ce dernier a par ailleurs annoncé son inscription à la Draft NBA de cet été. Il reste encore deux matchs à domicile pour le RMB, le 26 avril face à Nanterre et le 10 mai face à Antibes. Pour l'honneur.