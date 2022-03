Calvados. Mort d'une adolescente percutée par un train: la SNCF sera jugée à Caen

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen a en effet "ordonné le 29 mars le renvoi de SNCF Réseau et SNCF Mobilités (ex SNCF et RFF ndlr) devant le tribunal correctionnel de Caen pour le délit d'homicide involontaire à Audrieu (Calvados ndlr) le 2 juillet 2010", a indiqué à l'AFP Marie Besse, magistrate chargée de la communication au parquet général de la cour.

Le procès devrait intervenir dans les mois qui viennent, selon Mme Besse.

Justine, 17 ans, est décédée

Le 2 juillet 2010 Justine, 17 ans, avait été percutée par un train en gare d'Audrieu, à 20 kilomètres à l'ouest de Caen, alors qu'elle traversait la voie ferrée sur un passage aménagé, marqué au sol par des planches de bois.

Le train dont l'adolescente venait de descendre était reparti, masquant, semble-t-il, celui qui arrivait.

Selon l'ordonnance, il est reproché à la SNCF de ne pas avoir mis "en oeuvre des mesures de sécurité pour la traversée des voies par le public à la halte d'Audrieu", et de ne "pas (avoir) clairement (organisé) la répartition des missions entre RFF et la SNCF".

Les planches ont été retirées

Les planches au sol ont depuis été retirées et une passerelle a été construite à la place, a précisé mardi la mairie d'Audrieu.

Une pétition pour cette sécurisation avait recueilli plus de 21.000 signatures, après l'accident.

La "halte ferroviaire" (la SNCF n'emploie le terme "gare" que lorsqu'il y a un guichet avec du personnel) d'Audrieu, avait affiché 44 montées hebdomadaires de voyageurs en 2009 contre 29 en 2008, avait indiqué en 2010 le conseil régional.

Plainte contre la SNCF

La mère de la jeune fille avait porté plainte contre la SNCF quelques jours après l'accident. La juge d'instruction avait d'abord, début 2015, rendu une ordonnance de non lieu mais la mère a fait appel et SNCF

Mobilités et SNCF Réseau ont été mises en examen le 5 juin 2015 dans cette affaire.

Quelques jours avant l'accident d'Audrieu, une adolescente de 16 ans était décédée en gare de Fontenay-sur-Loing (Loiret) alors qu'elle traversait sur un passage similaire à planches.