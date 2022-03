Quentin, ordonné prêtre à 29 ans à Bayeux : "une vocation claire"

Originaire d'Angers, Quentin Leclercq a grandi à Caen. A l'âge de 10 ans, il devient servant d'autel à l'église Saint-Etienne de l'Abbaye-aux-Hommes, puis il découvre le scoutisme. "Ces deux groupes m'ont apporté beaucoup spirituellement. Accompagné par le père Hubert de Balorre, aumônier scout, j'ai pu discerner mon projet d'entrer au Séminaire", confie le prêtre, ordonné dimanche 17 avril en la cathédrale de Bayeux.

"La vie fraternelle en paroisse"

Lors d'une retraite spirituelle en Savoie, "j'ai compris que Dieu m'appelait à devenir prêtre. J'ai poursuivi un an d'études à l'IUT d'Alençon, après avoir obtenu mon Bac S, puis en septembre 2006, je suis entré au Séminaire : un parcours de deux ans de philosophie, trois années de théologie et un accueil au sein de la communauté de l'Arche de Jean Vanier".

La dernière année s'est effectuée à la paroisse de Bourg-en-Bresse où il était présent auprès des jeunes, aux cérémonies des sacrements. "Cette année a été décisive et a déterminé mon engagement dans la vie fraternelle en paroisse".

Ordonné diacre au mois de juin dernier, il accompagne les paroissiens de Notre-Dame des Fleurs à Cabourg et de la Sainte-Trinité-des-Monts à Dozulé, aux côtés du père Lionel Poullain et du père Pasteur Razafimahaleo. "Je me prépare spirituellement. Les paroles du curé d'Ars me guident dans ma retraite : 'Donner Dieu aux Hommes et donner les Hommes à Dieu'."