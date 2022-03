L'armure de Dark Vador coûterait 16,2 millions d'euros

C'est une étude pour le compte d'une célèbre marque de lunettes en Angleterre qui le révèle.



L'étude s'appuie sur des arguments réels, en additionnant le coût d'une combinaison spatiale similaire à celles utilisées par la NASA, un casque d'avion de chasse F-35 embarquant un module de réalité augmenté ou encore la mise en place du système permettant à Dark Vador de respirer normalement, le tout inifugé, anti-corrosif, flexible, solide, capable de résister aux tirs de blasters, aux lames énergétiques... la facture s'élèverait donc à 16,2 millions d'euros.





Il faut savoir que son armure regorge de multiples secrets qui feraient davantage grimpé la note.



La combinaison est truffée de supports vitaux pour Dark Vador, notamment un appareillage respiratoire permettant une large liberté de mouvement.









Divers écrans dans son casque lui permettent d'être informé en temps réel d'un flux de données. Les carreaux de son casque sont faits de manière à voir aussi bien en infrarouge et en ultraviolet. De cette manière, il y voit parfaitement dans le noir. Il est également équipé d'aiguilles qui se collent à la peau de son crâne pour examiner son activité cérébrale.











Les bottes de Dark Vador contiennent du Duracier et les semelles sont équipées d'un noyau ferromagnétique lui permettant de générer un puissant champ magnétique.









Il faut savoir aussi que l'armure est équipée d'un système de régulation de la température, qui nettoie et purifie sa peau et sa chair nécrosée à intervalles réguliers, d'un gant anti-étincelles dûs aux coups de sabres... et bien d'autres secrets encore !