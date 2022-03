Santiago du Chili (AFP). Chili : 4,5 millions d'habitants de Santiago toujours sans eau potable

Quatre millions et demi d'habitants de Santiago du Chili étaient privés d'eau potable dimanche, pour la deuxième journée consécutive, et ce jusqu'à lundi car de fortes pluies ont provoqué le déversement de boue et de pierres dans le fleuve alimentant la capitale, ont annoncé les autorités.