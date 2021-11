Just Dance 2 propose une version Extra songs!

Le 21 juillet prochain, les joueurs n'ayant pas craqué pour les contenus additionnels de Just Dance 2 sur Wii pourront tous se les procurer sur un même DVD, nommé Just Dance 2 - Extra Songs. Celui-ci contiendra également deux morceaux inédits, "Jai Ho !" des Pussycat Dolls et "Funkytown'" des Sweat Invaders. Vous retrouverez aussi - Blur – Song 2 Estelle feat Kanye West – American Boy ou encore Katy perry avec Firework.Il ne sera pas nécessaire de posséder le jeu de base pour profiter de ce contenu à sortir en boîte, et dont on ignore encore le prix. Ubisoft diffuse par la même occasion la tracklist du jeu ainsi qu'une poignée de nouvelles images.



Alors que Jack Tretton, le Président et CEO de Sony Computer Entertainment America, affirmait la semaine dernière qu'une annonce de la PlayStation 4 n'était pas dans les plans du constructeur japonais à l'heure actuelle, il semblerait que la réalité soit tout autre. En effet, selon Industry Gamers, qui s'appuie sur une source proche d'un "top developer", Kaz Hirai et ses pairs auraient bel et bien l'intention de dévoiler la PS4 en 2012. Visiblement, Sony Computer Entertainment ne voudrait pas laisser le champ libre à Microsoft et sa prochaine "Xbox 720" - pressentie aussi pour 2012 -, comme ce fut le cas avec la PS3 qui est sortie un an après la Xbox 360. Avec la Wii U, dont la sortie est prévue pour l'année prochaine, l'E3 2012 pourrait, une nouvelle fois, être un grand cru.



Faisant le détour par les consoles de salon, tout du moins la Xbox 360 et la PlayStation 3, Tour de France : Le Jeu Officiel est une sorte de fils spirituel de la série Pro Cycling Manager et se trouve développé également par Cyanide. Prévu pour le 1er juillet prochain, comme le stipule le nouveau site officiel mis en ligne aujourd'hui, le jeu proposera selon Focus des courses intenses sur 21 étapes. Il faudra également faire face à des rebondissements en pleine course et faire attention à son comportement pour gagner en réputation. Reste à savoir si cet aspect stratégie suffira à doper les ventes d'un jeu sortant juste une journée avant le début de la compétition.