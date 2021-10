Apple obtient encore un record!

Ehh voilà, Apple vient dépasser un nouveau record sur son App Store… Il recense depuis peu plus de 500 000 applications variées qui permettent de personnaliser tous les équipements à sa guise suivant ce dont on a besoin. C’est à l’heure actuel l’applications store qui connait le plus grand engouement et qui permet à tous les utilisateurs d’avoir de nouvelles fonctionnalités!

Après les MacBook Pro, c'est au tour des iMac de passer à l'architecture Sandy Bridge et d'adopter la nouvelle connectique haut débit Thunderbolt. Toujours déclinée en 21,5 et 27 pouces, la gamme iMac bénéficie cette année d'une mise à jour plutôt significative puisque l'ensemble de la gamme passe au quadri cœur. Disons le tout de suite : comme pour les MacBook Pro sortis il y a quelques semaines, la nouvelle gamme iMac est purement évolutive : l'intérieur se voit boosté à tous les niveaux (processeur, carte graphique, stockage), mais l'extérieur ne change pas ou peu.

Comme chaque année à l'E3, les conférences sont l'occasion de dévoiler des titres inédits, voire de nouvelles consoles. Au vu de l'actualité de ces dernières semaines, Nintendo sera très riche en informations. Le Mario sur 3DS, le prochain Zelda, peut-être même un nouveau Smash Bros, mais surtout la nouvelle console HD nommée pour le moment Project Café. Bref, si vous voulez découvrir tout cela en direct, sachez que Nintendo ouvre un site sur lequel la conférence sera diffusée en streaming et en direct, le 7 juin à 18 heures (heure française).