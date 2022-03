Caen : un jeune homme squatte une maison inoccupée et la dégrade

Début 2016, à l'occasion d'un vol d'alcool commis dans une grande surface, un homme de 25 ans d'origine sénégalaise est appréhendé. Dans le même temps, les gendarmes découvrent sur lui du cannabis.

L'individu, qui possède deux identités, est reconnu comme étant le squatter d'un pavillon caennais mis en location. Des vitres en sont brisées et des meubles détériorés.

6 mois de prison avec sursis

Il reconnaît les faits mais argumente qu'il n'y avait plus de place au service social. Il a été jugé en son absence le jeudi 14 avril par le tribunal de grande instance de Caen pour vol, détention et usage illicite de stupéfiants, violation de domicile et dégradations de biens appartenant à autrui. S'y ajoute la maintien irrégulier sur le territoire français.

Il écope de 6 mois de prison avec sursis, de 2800 euros de préjudice matériel et de 500 euros de préjudice moral. Ainsi qu'à une interdiction de 3 ans du territoire français.