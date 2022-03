CINEMA Tout pour être heureux, une belle tranche de vie

Aujourd’hui, je vous parle de Tout pour être heureux, film français avec Manu Payet, Audrey Lamy et Aure Atika.

Ce film est annoncée comme une comédie, mais je vous arrête tout de suite : ce n'en est pas une au sens strict du terme et c'est tant mieux ! Il y a des passages drôles certes, mais aussi des passages touchants voire émouvants. Je qualifierais donc ce film de « tranche de vie ». Une vision romancée d'une situation de la vie courante.

Un couple avec enfants qui ne s'aime plus, où le quotidien devient une souffrance se sépare. Nous voyons la nouvelle vie du papa. Dans le film, c'est sa vie globale qui nous est montrée, c'est à dire sa vie au travail et sa vie à la maison. Rassurez-vous, le but du film n'est pas de nous apitoyer sur le sort d' »un pauvre papa ». C'est justement ce que j'ai apprécié.

C'est un voyage initiatique, une entrée d'un homme dans la vie de père (mieux vaut tard que jamais vu l'âge de ses filles!). Cette quête est montrée avec tendresse et on s'attache vite à son personnage, malgré ses défauts. J'ai beaucoup aimé aussi le rôle d'Aure Atika, qui interprète la sœur d'Antoine. La tête sur les épaules et avec de l'humour, elle guidera son frère.

Tout pour être heureux est une tranche de vie délicate et bien construite. Un beau film sur la famille mais pas familial, c'est à voir entre adultes ou avec des ados mais pas des enfants. Ne le manquez pas, en ce moment au cinéma.