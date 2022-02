Interpellé avec 14 000 € dans le slip

Ce dernier tente alors de fuir, une course poursuite s'engage alors... l’individu grille plusieurs feux rouge avant d'abandonner sa voiture du coté d'Echirolles, et d'être par la suite intercepté.





Les policiers remarquent alors une bosse au niveau de son entrejambe, bien trop importante pour que ce soit son anatomie. Ils entreprennent donc de fouiller le jeune homme et retrouvent sur lui 14 000 euros en liquide. L'homme a répondu lors de son interrogatoire, qu'il s'agirait ''d'économies personnelles'' avec lesquelles il voulait acheter une voiture. Une réponse et une attitude suspecte qui ont conduit les policiers à le placer en garde à vue pour savoir d'où provient cet argent.