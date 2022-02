Tatouages à Rouen : Mikki Bold les a dans la peau

Un nouveau tatoueur fait son arrivée à Rouen. Mikki Bold, tatoueur âgé de 28 ans jusqu'ici installé dans l'Eure puis à Petit-Quevilly, a officiellement ouvert Obscurum Ink cette semaine, rue des Boucheries Saint-Ouen. Et dans une ville déjà pleine de ces artistes qui nous ont dans la peau, Mikki Bold se distingue simplement : son studio est privé. Pour venir se faire graver à même l'épiderme chez celui qui se définit comme "l'inspecteur gadget du tatoo" pour son appétence pour les outils modernes, il faut prendre rendez-vous via le site internet du studio. Là, le client définit son projet avec Mikki mais peut aussi se faire tatouer par Sybarite, son apprenti : "C'est un spécialiste des techniques traditionnelles, il tatoue à la main. Il a beaucoup voyagé et a ramené les techniques de tous les pays."

Des tatoueurs invités

Mais au-delà de ces deux artistes, la clientèle peut également choisir un des tatoueurs invités… C'est là l'autre originalité d'Obscurum Ink : "La pièce du haut est dédiée à ces tatoueurs venus de tous les pays, qui ont déjà une renommée nationale voire internationale et qui proposent quelque chose de différent." Le prochain sera Jem D. Marshall, de St-Germain-en-Laye, qui viendra du 3 au 7 mai. De nouveaux invités seront annoncés prochainement.