Les chausettes Waterproof inondent le marché

Quand la plupart du temps nos chaussures ne sont pas imperméables, on se retrouve avec l'intérieur des chaussures inondées par temps de pluie.





Constituées d'une couche de laine résistante, une surface antibactérienne au milieu et d'une semelle imperméable, elle évite de se sentir mal dans ses chaussettes, que ce soit en randonnée ou en ville quand on a marché dans une flaque d'eau. Pas sûr, tout de même que le choix soit judicieux pour quelqu'un qui transpire des pied...





... Beh oui ! Imaginez : vous retirez vos chaussettes le soir au pied du lit, et le jus de chaussettes dégoulinera sur la moquette... !!!





Il vous en couttera 35 € la paire sur Amazon