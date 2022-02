Au pays de la pomme, Wine Up oeuvre à l'exportation du vin

« Il me manquait l'étincelle », explique-t-il pour justifier son choix. « En onze mois, j'ai traversé 24 pays. » Patries productrices, marchés émergents, le Caennais va à la rencontre de toutes les subtilités du vin et des spiritueux. « Ça a été la révélation. » De retour en Normandie, il lance Wine Up, société spécialisée dans le conseil à l'export.

Du cidre à exporter

La région étant plus connue pour ses pommes que pour son raisin, Fabrice Mauge assure avoir fait de cette carence une force, en affichant notamment sa neutralité. « Je suis complètement neutre à l'égard de l'ensemble des vignobles ! » Ses clients exportent essentiellement vers les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique et la Pologne « L'approche du vin d'un pays à un autre est tellement différente », note-t-il. Il faut aussi faire avec la bière, solidement ancrée dans certaines contrées.

A terme, l'expert espère pouvoir développer l'export du calvados et du cidre, en incitant pourquoi pas les professionnels du secteur à se regrouper en consortium.

