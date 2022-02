Paris (AFP). Ligue des champions: Paris craque face à City, les Loups croquent le Real

Avec ces deux buts encaissés à la maison, la qualification parisienne sera difficile, d'autant que Blaise Matuidi et David Luiz seront suspendus après leurs cartons jaunes. Mais l'exploit à l'Etihad n'est pas complètement impossible, compte tenu des lacunes de la défense mancunienne privée de Vincent Kompany.

C'est l'inévitable Kevin de Bruyne qui a lancé les Citizens d'un tir croisé du droit (38e). Zlatan Ibrahimovic, sur un but gag après une mésentente grossière de la défense mancunienne a égalisé (41e). Adrien Rabiot, de près du pied droit (59e), a permis aux Parisiens de reprendre les devants, avant un but opportuniste de Fernandinho (72e).

Les Parisiens ont trop raté à ce niveau, notamment Zlatan Ibrahimovic avec un pénalty et un face-à-face manqués face à Joe Hart en début de match. Et l'accumulation des pertes de balle au milieu a permis à City de s'appliquer sur les contres. Les Citizens n'ont pas eu la possession de balle mais ont été rapides et opportunistes pour leur première apparition à ce stade de la compétition.

A Wolfsbourg, le Real Madrid a tout simplement été dominé par une équipe plus entreprenante et plus affûtée. Zinédine Zidane le redoutait. Quatre jours après la victoire madrilène lors du clasico (2-1), il y avait un risque de relâchement de ses joueurs.

Mais, malgré toutes ces précautions, tout le monde voyait Madrid comme le grandissime favori, du haut de ses 10 sacres en C1 et 33 participations aux quarts, face à l'inexpérimenté club allemand, dont c'est seulement la deuxième apparition dans l'épreuve-reine européenne après 2009-2010!

Mais les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont peiné face à des Allemands fringants. Les Loups ont ouvert le score sur penalty grâce à Rodriguez (18e), après une faute de Casemiro. Puis Maximilian Arnold a lui aussi signé son tout premier but en Ligue des champions (25e).

Le Real devra montrer un tout autre visage à Bernabeu la semaine prochaine. Avec peut-être une absence de poids. Car Karim Benzema, touché au genou gauche, a quitté ses coéquipiers à la 41e minute, remplacé par Jesé.

Bien sûr, la Maison Blanche a tout à fait les moyens de renverser la vapeur, quand on regarde les talents qui composent son équipe. Mais il faudra faire mieux, beaucoup mieux que ce mercredi, où la défaite est un coup d'arrêt pour Zidane, qui pensait avoir gagné ses galons d'entraîneur respecté après la victoire à Barcelone.

Dans les deux autres quarts mardi, l'Atletico Madrid a accroché le FC Barcelone au Camp Nou (2-1) et le Bayern Munich a battu Benfica d'une courte tête (1-0).