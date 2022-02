800.000 dollars de dommage et intérêts sont en jeu. Le Cirque du Soleil a porté plainte contre Justin Timberlake, qu'il accuse d'avoir utilisé le titre Steel Dream à des fins d'arrangements dans son hit Don't Hold The Wall, sorti en 2013.





Sont également visés par la plainte les trois co-auteurs de Don’t Hold the Wall, ainsi que Sony Music Entertainment, Universal Music et WB Music Corp.