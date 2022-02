Hockey : un Américain débarque chez les Dragons de Rouen

Ce défenseur de 29 ans évoluait chez les Rapaces de Gap depuis deux saisons et avait été bien en vue notamment lors de la demi-finale des play-offs remportée cette saison par les Dragons de Rouen. Il sera le premier Américain à évoluer sous les couleurs Jaunes et Noirs.

Dix jours seulement après le 14ème titre de champion de France obtenu par les Dragons de Rouen, l'effectif commence à se dessiner doucement avec le gardien Dany Sabourin, le défenseur Chad Langlais, les frères Yorick et Sacha Treille et Marc-André Thinel qui ont d'ores et déjà prolongé au RHE76.