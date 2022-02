Vienne (AFP). Migrants: l'Allemagne pourrait lever les contrôles frontaliers le 12 mai

"Nous ne prolongerons pas les contrôles frontaliers au-delà du 12 mai si le nombre (de migrants) reste aussi faible", après la fermeture de la "route des Balkans", a déclaré M. de Maizière à la télévision nationale autrichienne ORF. Les contrôles à la frontière autrichienne avaient été mis en place en septembre, alors que plus de 10.000 migrants et réfugiés arrivaient quotidiennement en Allemagne. La plupart d'entre eux, syriens, irakiens ou afghans, fuyaient des zones de guerre. Beaucoup d'entre eux avaient entrepris la périlleuse traversée de la mer Egée, de la Turquie vers la Grèce, avant de remonter cette route des Balkans vers le nord de l'Europe. L'Allemagne a accueilli plus de 1,1 million de migrants l'an dernier. Mais M. de Maizière a rappelé que le nombre de demandeurs d'asile avait chuté après les fermetures de frontières par l'Autriche et d'autres pays le long de la route des Balkans en février. Il l'avait récemment estimé à 140 personnes par jour seulement. Lundi est entré en vigueur un accord conclu le 18 mars entre l'Union européenne et la Turquie, largement inspiré par la chancelière allemande Angela Merkel. L'accord prévoit de renvoyer en Turquie de toute personne arrivée irrégulièrement en Grèce après le 20 mars, y compris les demandeurs d'asile syriens, avec en contrepartie la "réinstallation" dans l'UE depuis la Turquie d'un Syrien pour chaque compatriote renvoyé, dans la limite maximale de 72.000 places.

