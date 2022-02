Paris (AFP). Tibéhirine: vingt ans après, le témoignage est toujours vivant

Sept frères de l'ordre cistercien de la stricte observance sont enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 à Notre-Dame de l'Atlas, sur les hauteurs de Médéa (Algérie). Leur mort est annoncée le 23 mai par un communiqué du Groupe islamique armé (GIA). Deux décennies plus tard, si la vérité judiciaire peine à se faire jour, "une onde spirituelle s'est propagée depuis Tibéhirine", selon dom Thomas Georgeon, moine à l'abbaye Notre-Dame de la Trappe (Orne). Le film de Xavier Beauvois, "Des hommes et des dieux", sorti en 2010, y a contribué en mettant en lumière le quotidien de la communauté trappiste dans la simplicité de sa vie avec la population algérienne, mais aussi ses doutes. Et finalement son choix de ne pas partir, en ces "années noires". "Dans notre société où la fidélité, la persévérance ne sont pas forcément les vertus les plus prônées, il y a là un exemple exceptionnel", confie dom Georgeon, postulateur de la cause de béatification des 19 "martyrs" catholiques d'Algérie entre 1994 et 1996 - dont les sept de Tibéhirine et Mgr Pierre Claverie, évêque d'Oran. Un ouvrage collectif, "Tibhirine l'héritage" (Bayard) sort mercredi pour saisir la richesse de ce message. Le pape François en signe la préface, traçant un chemin pour son Eglise: "A Tibéhirine se vivait le dialogue de la vie avec les musulmans: nous, chrétiens, nous voulons aller à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, pour nouer cette amitié spirituelle et ce dialogue fraternel qui pourront vaincre la violence". Christian de Chergé, le prieur assassiné, était devenu ami, alors qu'il était un séminariste enrôlé dans la guerre d'Algérie, avec un musulman qui avait "libéré (sa) foi" en l'aidant à prier. Ce "frère bien-aimé" aura protégé sa vie avant d'y laisser la sienne. "Cette rencontre de Mohammed a été un événement fondateur sur lequel Christian va développer une spiritualité de l'hospitalité", souligne le Père Christian Salenson, qui vient de rééditer "Christian de Chergé, une théologie de l'espérance" (Bayard). "Il a essayé à sa manière, plus mystique que théologique, de mener un dialogue et de conduire ses frères à le vivre également, même si cela n'a pas toujours été facile", complète dom Georgeon. - "L'ami de la dernière minute" - Le guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya, le cheikh Khaled Bentounès, avait invité ses disciples de Médéa à entrer en contact dès 1979 avec la communauté cistercienne, jetant les bases d'un "ribat al-salam" (lien de paix). Le maître lui-même a plusieurs fois gagné "cette nature, cette montagne où les moines vivaient un peu retirés du monde tout en étant près du monde". "Autour de la prière, nous étions en quelque sorte les miroirs les uns des autres, réfléchissant ensemble sur des questions spirituelles, sociales", raconte-t-il à l'AFP. "Les limites du respect et de la tolérance étaient derrière nous. Nous étions des frères en quête de l'absolu, de Dieu, chacun dans sa propre tradition". Chez lui, le maître soufi algérien conserve sur un parchemin le testament spirituel (1993-94) de Christian de Chergé. Un texte aux accents prophétiques où le prieur salue dans son futur bourreau "l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce (qu'il) faisait". Le 16 avril, le cheikh Bentounès doit monter se recueillir sur les tombes des sept moines. Il n'y a plus de trappistes à Tibéhirine mais Notre-Dame de l'Atlas poursuit sa vie de labeur et d'oraison, au Maroc désormais, à Midelt, autour du dernier survivant de la tragédie, le frère Jean-Pierre. Et l'esprit de Tibéhirine subsiste, notamment en France, à travers une intense activité éditoriale, des groupes engagés dans le dialogue interreligieux... Le Père Salenson veut que vive "le témoignage de ces hommes qui ont su vaincre la peur sans jamais renier leurs valeurs". Un "message pour la République", dit-il.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire