Montpellier (AFP). Natation: Manaudou pressé sur 50 m avec Rio en point de mire

Le champion olympique sur 50 m libre a signé sans forcer le premier temps des séries (21.92) et est passé pour la 8e fois sous la barre des 22 secondes cette saison. Le détenteur de la meilleure performance mondiale de la l'année (21.57) devrait sans mal assurer son ticket pour les JO de Rio sur la distance, en terminant dans les 2 premiers avec un chrono exigé de 21 sec 82. "C'est une bonne mise en route. Je me sens capable de nager vite ce soir. Le temps c'est une chose que j'ai fait beaucoup de fois, j'aimerais bien me rapprocher de mon meilleur temps", a dit Manaudou. Son meilleur temps, c'est 21 sec 19, réalisé lors de son sacre mondial en août dernier à Kazan (Russie). "Si je fais 21.3 je serai satisfait, si c'est au-dessus, je serai un peu déçu", a-t-il prévenu. Manaudou a laissé filer vendredi son billet individuel sur 100 m libre, sans regret, a-t-il assuré. "Je me suis rendu compte que c'était cool de ne faire que le 50 m", a expliqué le sprinteur, reconnaissant qu'il voyait "le verre à moitié plein". Le maître du monde sur 50 m libre devrait sans mal prendre le premier billet. - Bousquet entend prendre le 2e billet - Frédérick Bousquet, double champion d'Europe, entend prendre le 2e. Il a signé le 2e temps des séries (22.39). A 34 ans, il tente sa dernière chance, après avoir échoué en 2012. "Je vais aborder cette finale avec le sourire, ça c'est clair. J'ai mes chances de finir le 50 ce soir !", a-t-il glissé. Sur 100 m papillon, Mehdy Metella est le favori pour le ticket olympique. Le 50 m libre clôturera dimanche soir ces championnats de France, qualificatifs pour les JO-2016, avec des minima exigeants. Seuls 5 nageurs ont pour l'instant réussi à décrocher leur qualification directe pour Rio.

