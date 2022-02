Vire : le gérant d'une discothèque vend de l'alcool à un mineur

Ils y arrivent vers 23h. A 2h30, l'un d'entre eux se met à vomir dans les toilettes. L'un de ses amis l'emmène à l’extérieur pour qu'il puisse prendre l'air mais le jeune s'écroule, visiblement en coma éthylique. Le videur refusant de l'aider, son ami appelle lui-même les pompiers.

Le gérant de l'établissement comparaissait mercredi 30 mars devant le Tribunal de grande instance de Caen pour vente de boisson alcoolisée à un mineur. La victime était en effet âgée de 16 ans et demi. « Physiquement il faisait plus que son âge, explique le prévenu, on ne peut pas demander les papiers de chacun, de plus il avait du boire autre chose... »

« Il a pourtant été servi à plusieurs reprises et par le même serveur, rétorque le président, trois téquilas, deux vodkas plus du champagne ! De toute façon, même si le contrôle s'avère difficile à effectuer vous devez en cas de doute fouiller vos clients pour qu'ils n'entrent pas d'alcool à l’intérieur et contrôler plus sérieusement leur identité ! C'est votre responsabilité ! C'est à vous d'appliquer la loi. »

L'homme assure qu'en 33 ans, son établissement n'a connu aucun problème. L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril. « Si ça devait se reproduire, vous risquez la fermeture de votre discothèque. », a conclu le président.