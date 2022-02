Nouvelle mobilisation contre la loi travail : des milliers de manifestants dans la Manche

Nouvelle journée de mobilisation, hier (jeudi) contre la réforme du Code du travail. Aux habitués des cortèges syndicaux, se sont mêlés beaucoup de jeunes, des lyéens et étudiants.

Impressionnant cortège à Cherbourg avec quelques 5 000 personnes, plus de 600 à Saint-Lô, ici beaucoup de jeunes dans un ambiance joyeuse style carnaval. 150 manifestants à Granville.

Des jeunes qui dénoncent notamment le fossé entre ceux qui gouvernent et la réalité sur le terrain. Écoutez Nathan et Antoine, 18 ans tous les deux et étudiant à l' IUT de Saint-Lô