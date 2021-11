SM Caen : El Arabi vers le Genoa ?

Après Sebastian Ribas, le Genoa avance encore sur le terrain du mercato et se penche encore sur la France avec un œil plus que tendre pour Youssef El Arabi. Selon le site internet italien, ilsussidiario.net, « Enrico Preziosi (ndlr : président du Genoa) et Stefano Capozzucca (ndlr : directeur sportif du Genoa) seraient très actifs pour négocier le transfert du buteur normand.

Il semble le club au griffon ait déjà conclu un accord avec l'attaquant, mais il y a maintenant à faire face à Caen qui veut monnayer. L'écart entre l'offre et la demande est environ de deux millions d'euros. Le club français demandant 8 millions, tandis que le Genoa offre un maximum de 6 à 6,5 M€. L'opération, cependant, pourrait être conclue dans les prochaines semaines ».

Une nouvelle plutôt positive pour les dirigeants caennais si elle venait à se confirmer, ces derniers pourraient ainsi récupérer quelques valeurs en vue des deux dernières arrivées prévues, celles d'un latéral droit et celle d'un milieu de terrain. Reste à définir la date de départ d'El Arabi. L'international marocain ne sera vraisemblablement pas à la reprise lundi prochain à Caen, bénéficiant du repos supplémentaire dû à son statut d'international.

Il se murmure même que Malherbe souhaiterait entériner l'affaire à partir du 1er juillet pour une simple raison de conclusion d'exercice financier.