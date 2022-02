Bruxelles (AFP). Le bilan des attentats de Bruxelles s'alourdit à 35 morts

Selon des responsables s'exprimant au centre de crise belge, 31 victimes ont été retrouvées mortes à l'aéroport et dans le métro de la capitale belge et quatre ont succombé des suites de leurs blessures à l'hôpital. Les trois kamikazes (deux à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et un à la station de métro Maelbeek), dont les corps ont également été identifiés, ne sont pas comptabilisés dans ce bilan. Le bilan précédent avait fait état de 31 morts, mais ne tenait pas compte des personnes décédées à l'hôpital. Sur les 31 victimes retrouvées sur les scènes de crime, 28 ont pu être identifiées (15 sont mortes à l'aéroport et 13 dans le métro). "Trois familles attendent toujours des nouvelles", des analyses ADN étant en cours, a déclaré à la presse Ine Van Wymersch, porte-parole du parquet de Bruxelles. Toujours parmi ces 28 personnes décédées sur place et identifiées, le centre de crise avait dit dimanche soir avoir recensé 16 Belges et 12 ressortissants étrangers de nationalités américaine, néerlandaise, suédoise, allemande, française, chinoise, italienne et britannique. Les attentats ont également fait 340 blessés, de nationalité belge ou de 19 autres pays.

