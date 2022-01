Hockey Rouen : après le titre, les réactions des joueurs

Fabrice Lhenry: " C'est super quand vous voyez cette ambiance là, à Rouen je suis vraiment heureux de leur donner du plaisir et ramener ce titre à Rouen et de leur offrir. On avait rien prévu mais les joueurs sont assez grand pour organiser quelque chose et déjà on va le fêter dans le vestiaire comme lors de la Coupe Continental, ce sont des grands moments ensemble."

Loic Lampérier: " On savait qu'ils étaient fatigués, on s'est appuyés dessus. Ils avaient plus trop de forces après donc on a pu dérouler. La pronfdeur de banc a payé. Tout le monde était pret physiquement, Angers ne pouvait pas tenir sur une série."

Patrick Coulombe: " C'est vraiment une fierté d'avoir été capitaine d'une si belle équipe. C'est un scenario rêvé. Si on m'avait dit qu'on finirait en quatre matchs, j'aurais dis non. On a profité de leurs bléssés mais on a vraiment bien joué de notre coté. l'objectif principal c'était la Coupe Magnus donc on est vraiment très fiers."

Marc-André Thinel: " C'est ma septième coupe Magnus. Chaque titre est de plus en plus beau. C'est pas la plus grosse finale que j'ai disputé depuis que je suis là mais c'est une victoire et on la prend. On a été capables de mettre le moteur en route en cours de saison, tout le monde a commencé à jouer ensemble et c'est pas tous les ans qu'on peut gagner donc on va savourer, on est vraiment heureux."

Olivier Dame-Malka: " C'est fou ! les fans ici sont absolument incroyables, c'est une ambiance de folie, ça fait du bien de la gagner ici. Tous les gros matchs qu'on a joué cette année, on les a joué comme ça. On joue ensemble, on a des supers joueurs, un peu de chance aussi et on la voulait vraiment au fond de nous. Il manque la Coupe de la Ligue pour gagner tout mais c'est pas grave, on est contents."

François-Pierre Guenette: " Avec notre entame de match, on s'est rassurés tout de suite. Ce n'est pas facile pour l'équipe d'en face de revenir dans le match quand on perd 3-0 et 3 manches à 0 dans la série, ça a joué dans leur tête un peu forcément. Ca faisait deux ans qu'on avait pas été en finale de Magnus. la Magnus c'est ce qui nous importe le plus dans le championnat de France pour les joueurs donc la motivation était au top et les jambes suivent logiquement."