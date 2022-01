Hockey: les Dragons de Rouen à une marche d'un nouveau titre !

Face à une équipe Angevine diminuée avec pas moins de quatre blessés, les Angevins n'auront réussi qu'à tenir qu'un tiers temps finallement avant de craquer quelque peu sur la fin.

Le match commence plutot bien pour les Dragons qui inscrivent un premier but par le virvoltant Dan Koudys qui envoie au fond un palet bien récupéré par le capitaine Patrick Coulombe de derrière la cage au bout de seulement une minute de jeu. Le premier tiers est équilibré et quelques minutes plus tard les Rouennais vont encaisser deux penalités qui vont les faire évoluer à 3 contre 5 pendant presque deux minutes. Si les joueurs de Fabrice Lhenry tiennent bon pendant la double infériorité, ils vont se faire surprendre lors de la sortie de prison de Sacha Treille, c'est Cody Campbell qui part de son but et d'une remontée fantastique s'en va transpercer la défense rouennaise pour égaliser à 1-1 au bout de presque neuf minutes de jeu.

Plus rien ne sera marqué dans ce premier tiers temps où chaque équipe aura eu ses temps forts. Mais dès le retour de la première intermission, Loic Lamperier va transmettre le palet à François-Pierre Guenette qui glisse magnifiquement le palet entre les jambières du portier Angevin Girard pour le 2-1.

A la mi-match, c'est Damien Raux qui va offrir le break à ses coéquipiers en un contre un face au gardien d'un palet sous la barre bien lancé par une passe de Nicolas Arrossamena 3-1. Les joueurs de Jean-François Jodoin commencent quelques peu à craquer et encaissent une pénalité qui sera fatale pusique Sacha treille conclue un bon travail en supériorité numérique en s'arrachant pour le 4-1 à douze minutes de jeu.

Les Angevins très entamés physiquement ne semblent plus en mesure de revenir dans la partie et à la 7ème minute de jeu dans le 3ème tiers, Terro Kontinen va aggraver un peu plus la marque sur une déviation d'une lancer de Mark Matheson 5-1. Les Ducs vont tout de même parvenir à réduire la marque après une mésentente dans la défensive rouennaise qui permet à Braden Walls de pousser le palet au fond des filets en infériorité numérique 5-2.

Les Rouennais inscriront un dernier but anecdotique sur un bon deux contre un bien conclu par le jeune Fabien Colotti.

Les Normands pourront donc conclure la série dès ce samedi 26 mars s'ils s'imposent dnas le match 4 qui aura lieu à 15h00 et qui offriraient aux Dragons leur 14ème coupe Magnus.

Jean-François Jodoin (coach Angers): " Ils ont été plus fort que nous, ils ont été efficaces, au dessus physiquement et au niveau vitesse aussi. On a une équipe amoindrie, l'energie manque pour faire ce qu'on sait faire normalement. On essaye de palier mais c'est pas évident. A 3-0, c'est difficile mais il n'y a rien d'impossible. On donnera le maximum, cela fait parti de notre identité. Je n'ai aucun reproche à faire sur l'engagment de ce match."

Raphael Faure (défenseur Angers): " C'était compliqué. On ne joue qu'à quatre défenseurs. On est vraiment fatigués. Il fallait faire le dos ront mais au bout d'un moment on a craqué c'est normal. J'ai du perdre cinq kilos (sourire) mais on ne lâchera rien pour le match de demain (aujourd'hui). On y croit. On sait que Rouen a une armada offensive assez incroyable donc ça sera difficile mais on jettera toutes nos forces dans le 4eme match."

Patrick Coulombe (capitaine Rouen): " On était prêt pour ce match là devant nos partisans. C'était un bon match. On a profité de leur fatigue. Ca s'est bien déroulé. Avec l'avance dans le match, on avait également plus d'energie donc c'était bien. Demain il faudra arriver avec une bonne attitude. Maintenant on peut parler de titre. A nous de faire une bonne récupération et d'arriver prets et concentrés dès le premier shift parce qu'eux ne lâcheront rien c'est certain. Pour les supporters, ça serait un beau cadeau de conclure à domicile, ils nous ont supporté toute la saison, ils le méritent."

Fabien Colotti (attaquant Rouen): " On tient le bon bout. on leur a mis un peu la tête sous l'eau. On tentera de finir le travail demain. On en profite, on a 4 lignes complètes qui tournent bien. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer, tout peux se passer dans le hockey, ils sont capables de se relever."

Fabrice Lhenry (coach Rouen): " Angers a eu des occasions au premier tiers mais après cela, l'équipe a fait un bon travail. Malheuresemnt pour eux, à quatre défenseurs c'était dur pour eux on le voyait que c'était complqiué, à nous de continuer pour bien finir demain. J'étais satisfait que mon équipe malgré cela ne donne pas grand chose. C'est toujours dur d'en gagner quatre à la suite mais si on continue comme ça on est capable de le faire. Montrer la coupe à nos supporters c'est ce qui serait le plus beau. On a voulu la préparation physique difficile même pendant l'année pour éviter toutes les petites blessures et ça paye surement aujourd'hui d'être au complet."