A Caen, l'employé de la poissonnerie se servait dans la caisse

Mercredi 23 mars, devant le Tribunal de grande instance de Caen, l'employé comparaissait pour vol et sa compagne pour recel. Le couple est par ailleurs déjà détenu pour usage de stupéfiants. « Je passais devant la poissonnerie et il me donnait de l'argent, raconte la femme, mais il ne le volait pas... C'était 20 ou 50 euros pour que j’achète à manger. »

L'homme, de son coté, explique : « C'était l'argent de mes heures supplémentaires qui n'étaient pas déclarées. » Mais des écoutes téléphoniques liées à la consommation d'héroïne du couple prouvera le contraire puisque la police entend le prévevu dire à un comparse : « Ce sera plus difficile de piquer dans la caisse car elle a été changée. »

Le casier judiciaire du prévenu comporte quatre mentions de conduite sous empire d'alcool et de stupéfiants. Après enquête, il s’avère que le couple est très endetté.

Le prévenu est condamné à trois mois de prison ferme et à 1 000 €de dommages et intérêts. Sa compagne écope de deux mois de prison avec sursis. Ils devront tout deux régler 300 € de préjudice moral à l'employeur.