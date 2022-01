San Juan (Philippines) (AFP). Vendredi saint, jour de crucifiements aux Philippines

Ces crucifiements ont lieu toute la journée dans des champs poussiéreux de ces villages de l'archipel à 80% catholique, sous les yeux de milliers de curieux également attirés par le spectacle de pénitents se flagellant jusqu'au sang. A l'aube, de jeunes hommes déguisés en soldats romains ont ainsi enfoncé de longs clous dans les mains et les pieds de Willy Salvador, un pêcheur de 59 ans qui, étendu sur une croix en bois, a grimacé de douleur, mais en silence. "Je sais que vous ne me croirez pas, mais Dieu m'a aidé à me remettre d'une dépression", avait auparavant déclaré à l'AFP Salvador, alors qu'il se préparait à défiler pieds nus dans les rues du village de San Juan, au nord de Manille. "C'est ma façon à moi de le remercier de m'avoir guéri", poursuit celui qui joue Jésus Christ chaque Vendredi saint depuis 2006. Ces reconstitutions d'un des moments les plus emblématiques de la Passion de Jésus Christ sont la forme la plus extrême de la piété dans certains petits villages de l'archipel. - Ecran géant- Les clous traversent chaque main et les deux pieds mais ce n'est pas sur eux que repose le poids des pénitents, dont les bras sont également attachés à la croix. Ils ne passent que quelques minutes ainsi suspendus, avant d'être redescendus et de recevoir des soins. Après Salvador, c'était au tour d'un vendeur ambulant, Alex Daranang, de passer sur la croix à la veille de son 60e anniversaire. "Les blessures cicatrisent vite", explique le grand-père édenté dont c'est le 20e crucifiement. "En deux jours, elles sont presque guéries." Réprouvés par l'Eglise, ces rituels sont devenus une attraction touristique majeure. Des milliers de personnes -parmi lesquelles des dizaines de touristes occidentaux- avaient ainsi fait le voyage vers le village voisin de San Pedro pour assister à une quinzaine de crucifiements et à d'autres rituels sanguinolents. "Il y a là quelque chose de symbolique. Ma foi s'en trouve renforcée", explique Benjie Pazcoguin. "Je reviendrai l'an prochain." Autour du tertre servant de Golgotha à San Pedro, des vendeurs ambulants tentent de refourguer souvenirs, chapeaux, boissons fraîches et nourriture. Des écrans géants sont installés pour ceux arrivés trop tard pour être aux premiers rangs. Sur les pavés brûlés par le soleil, des centaines d'hommes pieds et torse nus, le visage dissimulé sous un linge, avancent dans une lente procession, en se flagellant le dos avec des morceaux de bambou noués par des cordes. - Sang et vomi- A l'unisson, tous s'arrêtent et s'allongent face contre terre. Des assistants se chargent d'effectuer pour eux la besogne. Du sang gicle sur le public. Un pénitent vomit. "Vous vous sentez bien parce que vous savez que certains de vos péchés ont été pardonnés", explique après son calvaire Joel Yutoc, un ouvrier de 23 ans, cigarette au bec. "L'Eglise déconseille ce genre d'actions car Jésus Christ a déjà vécu ces moments pour nous et il n'y a aucune raison de les répéter", a déclaré à l'AFP le père Douglas Badong, recteur de la paroisse de Quiapo, dans le centre de la capitale. Reste que pour les fidèles de ces régions rurales, il ne s'agit là que d'actes de pénitence un peu plus radicaux que ceux prescrits par l'Eglise le Vendredi saint, comme le fait de ne pas travailler ou de ne pas manger de viande. Pour Claro Tolentino, responsable du village de San Juan, crucifiements et flagellations sont en revanche une partie intégrante de la culture et des traditions des Philippines, archipel qui a été converti au catholicisme lors de sa conquête par l'Espagne au 16e siècle. "C'est notre culture. Tout le monde doit respecter la culture et les croyances de notre population", demande-t-il.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire