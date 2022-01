Harcèlement : à Caen, il envoyait jusqu'à 100 textos par jour à son ex-compagne

L'homme lui envoie jusqu'à cent messages par jour et ceci durant presque deux mois. « Profite de ton visage et de ta vie, je vais te tuer ! Tu es morte ! Je vais d'abord te défigurer ! », écrit-il par exemple. Il n’hésite pas non plus à envoyer la photo d'une bouteille d'acide.

Le 6 février, alors qu'elle se trouve sur le parking de la grande surface pour laquelle elle travaille à Rots, la jeune femme est agressée. Son ex tente de la faire monter de force dans sa voiture. Les vigiles du magasin lui viennent en aide au moment ou celui-ci tente de l’étrangler.

L'individu de 25 ans a été jugé en comparution immédiate mercredi 23 mars par le Tribunal de grande instance de Caen pour violence et menaces de mort en récidive.

« J'étais amoureux, je ne me rendais pas compte, je regrette. », argue-t-il pour sa défense.

Son casier judiciaire comporte une mention de violence et menace de mort sur ascendant. « Je m'étais disputé avec ma mère. », explique-t-il. « Vous avez la menace facile ! », constate le président.

La victime, anxieuse, est obligée de faire des détours pour rentrer de son travail, de crainte de le croiser.

Le prévenu est finalement condamné à un an de prison avec sursis et à deux ans de mise à l’épreuve avec obligation de soins psychiatriques. Interdiction lui est faite d'approcher la victime, de fréquenter Rots et la rue où son ex demeure. Il devra verser un euro symbolique pour préjudice moral et 600 euros de frais de justice.