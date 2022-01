Hockey: le RHE 76 fait le break dans cette finale !

Comme lors de la dernière finale entre les deux équipes il y a trois saisons, les Rouennais repartent d'Angers avec deux victoires en deux matchs.

Les Dragons cueillis à froid

Et pourtant, les Jaunes et Noirs se font cueillir à froid après seulement 35 secondes de jeu par Braden Walls qui récupère un palet à la bleue et qui d'un tir croisé ras glace surprend un Dany Sabourin qui ne semble pas encore être rentré dans sa rencontre. Les Angevins sont mieux rentrés dans la partie que les Rouennais et obtiennent une première penalité qui ne donne rien à part un contre de Loic Lampérier qui bute sur Girard.

Joël Perrault égalise

La domination s'inverse quelque peu après une dizaine de minutes dans ce match et à la 13ème minute, Joel Perrault récupère un palet dans l'axe et égalise d'un lancer précis qui trompé Girard, sûrement masqué. Après cette égalisation, les joueurs de Fabrice Lhenry font feu de toute part sur le but angevin mais ne parviennent pas à prendre l'avantage face à des Ducs acculés dans leur zone.

Les Dragons prennent le large

Le deuxième tiers temps démarre sur la même domination rouennaise mais sur la seule occasion angevine, Braden Walls redonne l'avantage à son équipe 2-1 à la 26ème minute. Il faut attendre la 11ème minute et un engagement dans la zone défensive angevine pour voir les Rouennais égaliser par Nicolas Arrossamena qui dévie heureusement un lancer d'Olivier Dame-Malka 2-2.

Les Dragons mettront un peu plus de deux minutes pour prendre l'avantage sur un nouveau lancer d'Olivier Dame-Malka dévié dans un premier temps par Olivier Labelle puis par François-Pierre Guenette 3-2. Plus rien ne sera marqué dans ce tiers et les Normands rentrent au vestiaire avec cet avantage d'un but.

Le dernier tiers démarre sur une nouvelle domination rouennaise un peu moins forte et à la 10ème minute, alors que les Dragons et les Ducs évoluent à 4 contre 4, c'est Jason Krog qui offre le break aux Dragons 4-2. Le coach Angevin Jean-François Jodoin tentera de sortir son gardien en fin de match pour tenter d'égaliser mais sans succès, les Jaunes et Noirs font le break dans la série deux victoires à zero.

Les deux équipes ont maintenant rendez-vous sur la glace de l'Ile Lacroix vendredi 25 et samedi 26 mars pour les matchs 3 et 4 de cette finale.