Le coup de crayon d'Audrey Jeanne s'exporte jusqu'en Asie

Vivre des lignes et des courbes qu'elle imagine, dans son atelier baigné de lumière et de tranquillité. Le pari pouvait paraître osé pour Audrey Jeanne, titulaire d'un master d'arts plastiques, obtenu à Rennes. Or, depuis que la jeune femme a été repérée, il y a quelques années, grâce à son blog, son coup de crayon n'a de cesse d'enchanter. De chez elle, cette Caennaise collabore avec l'autre bout du monde. "Par la papeterie d'abord, raconte-t-elle. Puis le textile, la bagagerie."

Beaucoup d'appelés, peu d'élus

En France, ses croquis ont séduit l'enseigne de prêt-à-porter Etam ou encore Poudre Organic, spécialisée dans les vêtements pour enfant en coton biologique. Mais aussi des marques étrangères comme LeSportsac ou BudtzBendix. Le marché asiatique adhère particulièrement à son coup de crayon. "Ma première source d'inspiration, c'est mon chat.", sourit la trentenaire. "Il est toujours dans mes pattes." Sur des cahiers, un tee-shirt, un sac, une broche… L'animal transparaît avec ce même trait toujours épuré, jamais niais. "J'utilise très peu de couleurs. Ou uniquement des tons pastel."

Un succès international, dans un secteur où "il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus", qui n'a pas empêché Audrey Jeanne de maintenir en ligne sa petite boutique. Le lien direct avec les amateurs de son coup de crayon. Récemment, l'illustratrice caennaise a aussi développé une collection botanique. Toute aussi fraîche que ses adorables félins.

Pratique. Boutique en ligne sur audreyjeanne.fr