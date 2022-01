Handicap : à Caen, ils se battent pour l'ouverture d'un foyer "comme une famille"

"Trois petites maisons, largement inspirées de l'action de l'Arche de Jean Vanier, permettant une vie communautaire", rappelle Jean-Luc Proffit, président. Un foyer où les habitants sont locataires et accompagnés d'assistants. "Nous avons le terrain, rue Saint Norbert à Caen. Une vingtaine de familles sont intéressées", assure-t-il.

Suffisamment de places à Caen

"Comme tous les enfants, mon fils a besoin de quitter la maison. Et je voudrais qu'il ait une vie aussi proche que possible de celle d'une famille", explique Solène Perez, mère d'un garçon âgé de 21 ans, atteint d'une trisomie 21. Ce que n'offrent pas les structures existantes selon elle. Que manque-t-il alors pour voir éclore le foyer de La Cerisaie ? "L'agrément du Département", indique Jean-Luc Proffit. Et c'est en effet là que la situation se complique. Le projet ne figure pas sur le schéma départemental en faveur des personnes handicapées, qui établit les besoins en la matière dans le Calvados. "Le Département n'a pas donné suite car le nombre de places est suffisamment important sur le territoire de la ville de Caen", estime Sylvie Lenourrichel, vice-présidente du département, présidente de la commission "Autonomie/Handicap". L'élue évoque aussi la question du financement du fonctionnement d'un tel lieu de vie.