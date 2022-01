Paris (AFP). Guillaume Musso, l'auteur préféré des Français, sort son nouveau roman jeudi

Qui est Anna ou plutôt Claire Carlyle ? Quel lourd passé cherche-t-elle à cacher ? C'est une enquête menée tambour battant à laquelle nous convie Guillaume Musso dans ce thriller qui n'a rien à envier aux maîtres américains du genre. "J'ai toujours pour habitude d'écrire le roman que j'aimerais lire. J'aime particulièrement ce moment où l'on reprend son livre après une journée active, avec gourmandise et impatience", raconte Guillaume Musso dans un argumentaire diffusé par l'éditeur. "Dès le départ, j'ai voulu mettre l'intensité du récit au premier plan, en le conjuguant à des personnages complexes et à une intrigue suffisamment dense et charpentée pour se déployer avec suspense sur cinq cents pages". Son éditeur XO a prévu un premier tirage exceptionnel de 450.000 exemplaires et il ne fait guère de doute que "La fille de Brooklyn" ne tardera pas à occuper la première place des meilleures ventes. Depuis cinq ans, il en est ainsi. Guillaume Musso, 41 ans, est l'auteur français qui vend le plus dans l'Hexagone. Pour la seule année 2015, l'auteur de "L'instant présent" (son précédent best-seller, publié il y a tout juste un an) a vendu plus de 1,7 million de livres, toutes éditions confondues. Traduit dans 40 langues, ses livres se sont écoulés à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde. Près de 300.000 personnes le suivent sur les réseaux sociaux. Parallèlement à la sortie de "La fille de Brooklyn", son 13e roman, son éditeur a prévu de faire paraître simultanément en édition de poche, chez Pocket, "L'instant présent". - Un écrivain diabolique - A la veille de sa sortie, "La fille de Brooklyn" était déjà numéro un des pré-ventes sur le site d'Amazon. Que raconte "La fille de Brooklyn" ? L'histoire se passe en l'espace de trois jours avec de nombreux flash-back qui éclairent le présent. Raphaël, le narrateur qui ressemble furieusement à Guillaume Musso - c'est un auteur à succès qui publie "un livre par an", père d'un petit garçon de deux ans... - demande à sa fiancée, Anna, une jeune et séduisante interne en médecine, de lui dire tout de son passé. Dans un couple, comme chacun sait sauf Raphaël, il est bon de se garder un jardin secret. Anna montre à Raphaël une photo atroce de trois corps calcinés. "C'est moi qui ai fait ça", dit Anna avant de disparaître. Dès lors une course frénétique va commencer pour la retrouver. Dans sa quête qui le conduira à New York, Raphaël sera aidé par son ami Marc Caradec, un ancien flic de la Brigade de répression du banditisme. Guillaume Musso se montre diabolique avec ses lecteurs qui auront du mal à lâcher prise tant le suspense est prégnant, les fausses pistes nombreuses. Anna qui se révèle assez vite être une jeune Américaine, Claire Carlyle, enlevée par un psychopathe, Heinz Kieffer, lors d'un séjour en France, est-elle aussi innocente qu'elle paraît ? Lorsque la police a découvert le repaire où le psychopathe enfermait ses victimes, on a retrouvé trois corps calcinés mais pas celui de Claire. Le récit de Musso nous remémore certains faits-divers célèbres comme l'affaire Natascha Kampusch, cette jeune Autrichienne enlevée et séquestrée par un psychopathe. Il nous montre également quelques pans peu reluisants de la politique américaine. L'ultime rebondissement, totalement inattendu et bouleversant, prendra les lecteurs de court et explique, en partie, pourquoi Guillaume Musso demeure l'auteur le plus prisé des Français.

