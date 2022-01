Hockey: les Dragons de Rouen remportent la première manche de la finale

Comme lors du premier match de la demi-finale face aux Rapaces de Gap, les Rouennais ont réussi à remporter le premier match à l'exterieur, eux qui n'auront pas l'avantage de la glace pendant cette série finale.

Les Normands font rapidement la différence dans ce match en ouvrant le score sur un lancer du défenseur Mark Matheson repoussé par le gardien angevin Girard dans la palette de Marc-André Thinel qui envoie la rondelle au fond des filets pour le 1-0 à la 6ème minute. Après un premier tiers largement dominé par les Jaunes et Noirs, les deux équipes restent sur ce score de 1-0 à la première pause.

Au retour des vestiaires, les jeu s'équilibre et c'est l'ancien Rouennais Yannick Riendeau qui offre l'égalisation aux Angevins après 12 minutes de jeu sur un lancer du revers suite à un rebond laissé par Dany Sabourin 1-1.

Loïc Lampérier sauve la mise

Après 10 minutes dans le troisième tiers, les locaux vont alors pour la première fois du match prendre l'avantage après un bon travail à trois devant la cage qui permet à un autre ancien Rouennais, Dimitri Thillet, d'inscrire le deuxième but des Ducs. Les joueurs de Fabrice Lhenry, habitués à revenir de situations délicates comme lors du match 6 de la demi-finale où ils étaient menés 5-0, égalisent à trois minutes de la sirène finale par Loïc Lampérier.

Les deux équipes doivent donc disputer une prolongation en mort subite mais aucune ne parvient à inscrire le but vainqueur. Il faut donc se rendre à la séance de fusillade et après un premier tir manqué par Yannick Riendeau devant Dany Sabourin, Sacha Treille inscrit le seul but de cette séance qui permet aux Dragons de l'emporter.

C'est donc avec ce petit avantage dans la série que les Rouennais disputeront le match 2 ce soir, mercredi 23 mars, toujours sur la glace d'Angers à 20h.