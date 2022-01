L'Agenda en Normandie : mercredi 23 mars

MANCHE

Tout ce week-end, les gamers et les fans de jeux vidéos ont rendez-vous à Sartilly. Une lan-party est organisée sur les jeux Counter Strike et League of Legends. Vous pouvez remportez jusqu'à 1500€ de lots. Rendez-vous vendredi et tout ce week-end à la salle des fêtes de Sartilly.

Jusqu'au 3 avril, la fête foraine de Printemps est installée à Cherbourg-en-Cotentin, sur le parking de la plage verte, près du Port Chantereyne. Vous pouvez profiter de nombreux manèges le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h à 00h et le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 00h.

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la 10ème édition d'Histoire de Jouer à Caen. Au programme : rencontres de jeux de rôle, tournois de cartes, démo concours de figurines, soirée enquête et bien d'autres animations. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h30 au Centre d'animation la Prairie. L'entrée est gratuite. Plus d'infos ICI

Dimanche, le château de Crèvecoeur organise une fête des œufs. Au programme : chasse aux œufs en chocolat, ateliers créatifs, contes et présentation d'animaux de basse-cour et pleins d'autres surprises. Plus d'infos ICI

ORNE

Jeudi, construisez votre avenir dans l'Orne avec la 4ème édition d'Orne Success à Mortagne-au-Perche. Pour cette nouvelle édition quatre filières métiers seront mises en valeur : l’agriculture, les métiers des animaux, les métiers du jouet et les nouvelles technologies. Rendez-vous, ce jeudi, au Carré du Perche de 10h à 17h. L'entrée est gratuite. Plus d'infos ICI

Samedi, participez à la soirée Back to the Rex organisée par l'association Art Sonic. Un événement rythmé, entre autres, par les anciens des Svinkels, tête d’affiche du festival Art Sonic en 2005, dont Gérard Baste faisait parti. La soirée démarre à 20h30 et se termine à 2h30 après un dj set de Dr Vince au Rex de Briouze. Les infos ICI

Venez fêter le week-end de Pâques au parc animalier d'Ecouves. Une chasse aux œufs grandeur nature vous y attend. Rendez-vous dimanche et lundi de 14h à 17h. Plus d'infos ICI