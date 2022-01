96% des français trouvent ça indispensable

D'après les résultats d'une récente enquête pour Mr Propre, avoir une maison bien nettoyée est essentiel pour 96% des Français.

Dans le détail, les femmes âgées de plus de 54 ans sont celles qui font le plus régulièrement et le plus longtemps le ménage. Vous passeriez en moyenne 3 heures et demi par semaine à nettoyer et ranger votre intérieur. A l'inverse, les jeunes y consacre un peu moins de 3 heures.

Pour que cette tâche soit plus sympa nous sommes plus de 60% à écouter de la musique: variété, pop ou rock'n'roll (tendanceouest.com). Il y a même des playlist dédiées au ménage sur les sites de streaming par exemple.

Pour que ce soit fait plus rapidement on a tendance à s'y mettre à plusieurs, à partager les tâches.

Enfin, en ce qui concerne les tâches ménagères préférées des Français, l'aspirateur arrive en première position, devant la vaisselle. En revanche le nettoyage des vitres et le dépoussiérage font partie des tâches les moins appréciées...