Basket : les Mondevillaise favorites contre Arras

L'USOM retrouve Arras, une équipe qu'elle a battue de justesse (79-76) le mois dernier. Il s'agissait de la 7e journée, initialement prévue le 14 novembre et reportée suite aux attentas de Paris. Mondeville s'était imposé grâce notamment à une superbe Lysa Millavet, élue MVP de la journée, et partira de nouveau avec la faveur des pronostics contre la lanterne rouge.

Encourageant

Une victoire serait évidemment souhaitable pour des Mondevillaises qui restent sur une série de trois revers. Face à Bourges et Villeneuve d'Ascq, l'USOM ne faisait tout simplement pas le poids. "On ne joue pas dans la même catégorie," analysait Romain L'Hermitte. Mais lors de la dernière journée, face à Nice, une formation mieux classée, les copines de Marine Johannes ont bien mieux résisté. Après trois quart-temps passés à faire jeu égal avec les Niçoises de Courtney Hurt, les Normandes ont lâché du lest en toute fin de match (défaite 74-67). Déjà une satisfaction pour l'entraîneur. "C'était un très bon match, plein de dureté et d'intensité. Les fautes nous ont posé problème car je me suis retrouvé avec encore moins de rotations mais tout ceci est très prometteur pour la suite."

Agenda. USOM-Arras, samedi 26 mars (à 20h).