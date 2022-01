400 arbres plantés à adopter à Grand-Quevilly

Un bois entre les logements et les industries : "À la COP 21 qui a eu lieu l'année dernière, un appel a été lancé à toutes les villes de France pour planter un arbre, explique la Ville. Mais nous avons décidé d'en planter 400 et de créer un bois qui fera une barrière naturelle entre la zone résidentielle et la zone industrielle de Grand-Quevilly."

Plantez votre arbre

Les citoyens peuvent aider à la création de ce bois. "Les habitants de la commune et tous les amoureux de la nature sont invités à participer", indique la municipalité. Les jardiniers municipaux seront là pour les aider à les planter. Ils recevront un document avec l'emplacement de l'arbre qu'ils auront planté. "Il y aura plusieurs essences : des Chênes, des Frênes, des Saules, des Pins, des Sapins, des Bouleaux, les Noyers, des Tilleuls... distribués au fur et à mesure de leur arrivée sur place."

Et pas de panique : l'opération ne vous coûte rien, les arbres étant achetés par la commune.

Pratique. Pour réserver votre arbre, inscrivez vous sur www.grandquevilly.fr ou au 02 35 68 93 08