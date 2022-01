Apple annonce la sortie de l'iPhone SE, un iPhone 5 bien plus puissant

Le dernier smartphone de la firme de Cupertino reprend la taille de l'iPhone 5 avec une puissance et une rapidité digne des iPhone 6S.Le bruit d'un nouvel iPhone plus petit que les modèles "6" et "6 plus" courait et Apple a bel et bien répondu à l'attente des fans qui estimaient que les derniers modèles de la marque étaient trop grands. L'iPhone SE retrouvera la taille de l'iPhone 5 soit 4 pouces mais avec des capacités décuplées, similaires à celles des iPhones 6S.

Le nouvel iPhone SE disposera d'une caméra de 12 megapixels, de la vidéo 4K, du système LivePhoto et de l'Apple Pay. La rapidité du signal WIFI sera également doublée par rapport à l'ancien iPhone 5S.

L'iPhone SE sera commercialisé aux États-Unis le 24 mars et disponible dans 110 pays à la fin mai. Il sera commercialisé à partir de 399 € pour le modèle 16 GB et fonctionnera avec le système d'exploitation iOS 9.3 disponible au téléchargement dès aujourd'hui.