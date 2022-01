Rouen Métropole Basket n'a plus la recette à domicile

Dans la course maintien, le Rouen Métropole Basket s'apprête à recevoir les gros bonnets de la PRO A. Le premier à venir sur les bords de Seine n'est autre que le dernier vainqueur de la Leader Cup et second du championnat, l'AS Monaco. Le rapport de force paraît déséquilibré et pourtant.

Valeureux sur le parquet, les basketteurs rouennais ont tenu plus de 25 minutes face à l'armada rouge. Dés l'entrée de match, la maladresse monégasque permet au RMB de coller au score. Les deux équipes finissent à égalité à la fin du premier quart temps (12-12). Le second quart va voir un mano a mano qui tournera à l'avantage des joueurs de la Principauté juste avant la mi-temps (31-35).

Les Rouennais distancés

Le retour des vestiaires va être compliqué pour les Rouennais. Avec un manque de turn-over et une défense adverse agressive, les joueurs de Rémy Valin ont un passage à vide dans les cinq dernières minutes du troisième quart. (44-59). Le trou est fait pour la fin du match, l'As Monaco contrôle pour finir avec un écart de 13 points en leur faveur.

Nouvelle défaite pour les Rouennais, et mauvaise soirée côté comptable puisque le Paris Levallois s'est imposé sur le parquet du Havre. L'équipe francilienne compte maintenant quatre victoires d'avance sur le RMB a dix petites journées de la fin de la saison régulière.