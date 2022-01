Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 19 et 20 mars

MANCHE

Jusqu'au 3 avril, la fête foraine de Printemps est installée à Cherbourg-en-Cotentin, sur le parking de la plage verte, près du Port Chantereyne. Vous pouvez en profiter tout ce week-end 14h à 00h.

Jusqu'à lundi, se tient la 34ème édition du Salon de l'Habitat à Cherbourg-en-Cotentin. Les 6000 m² de la Grande Halle de la Cité de la Mer sont investis durant ces 4 jours. Le salon est ouvert vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h et lundi de 10h à 18h. L'entrée est à 2,50€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout ce week-end, l'association Rejouets vous propose des animations avec le festival Tous en Jeu à Cérences. L'occasion de découvrir de nouveaux sports, profiter de spectacles, d'animations et de jeux sur le thème médiéval. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, le club de baseball de Saint-Lô, les Jimmer's, organise son 15ème tournoi de la Licorne. Sont reçues les équipes de Savigny Elite, Savigny N1, Valenciennes et Dunkerque. C'est samedi et dimanche sur le terrain de baseball des Ronchettes à Saint-Lô.

Graines et greffons... Tous au jardin c'est ce samedi à la Ferme Musée du Cotentin, située à Ste Mère Eglise. C'est ce samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. L'entrée est à 3€ et c'est 1€ pour les enfants. Plus d'infos ICI

Samedi, concert «Twin» à la Bazoge. Retrouvez 2 groupes festifs aux origines bretonnes «Mask Ha Gazh» et «Maracujah». Rendez-vous, ce samedi, dès 21h30 pour assister à ces concerts. Retrouvez la billetterie ICI

Ce samedi c'est la 9ème édition de la soirée musicale Faut qu'ça chauffe à Coutances. Une soirée atypique mêlant loisirs et concerts. Les préventes sont ouvertes à Coutances, Montmartin-sur-Mer et Saint-Lô au tarif de 5€. Ce sera 7€ sur place samedi à partir de 18h sous les pylônes à Coutances.

CALVADOS

Jusqu'à lundi, c'est le salon des vins et de la gastronomie à Caen. Vous pouvez découvrir de nombreux produits viticoles et gastronomiques vendredi de 17h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h et lundi de 10h à 18h. L'entrée est à 6€.

Samedi, suivez la 31ème journée du championnat de Ligue 1. Le SM Caen reçoit l'équipe de Troyes sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

Dimanche, c'est le 8ème slalom de Démouville. Les essais se déroulent le matin et les courses dès 13h15. C'est ce dimanche sur la piste du karting de Caen. L'entrée est gratuite. Vous retrouvez toutes les infos ICI

ORNE

Tout ce week-end, c'est la Foire des Rameaux à Domfront en Poiraie. Au programme : une foire-exposition, un vide-grenier/déballage et une fête foraine. Profitez d'une quinzaine de manèges et d'animations mais aussi de la présence d'Olivier le magicien et de Passe Muraille de Fort Boyard.

Tout ce week-end et jusqu'à lundi, c'est la 52ème édition de la foire au boudin et aux produits du terroir à Mortagne-au-Perche. Pendant 3 jours, Mortagne est à la fête autour de sa spécialité culinaire : le boudin noir. Amusez-vous et découvrez la zumba, le trampoline mais aussi la capoeira et le hip-hop. Rendez-vous au Carré du Perche. L'entrée est gratuite. Les infos sont ICI

Dimanche, c'est la fête du Printemps à Flers, avec Tendance Ouest. Les commerces seront ouverts dans les principales rues et places du centre-ville de 14h à 18h. Participez aussi à de nombreuses animations : ateliers de compositions florales, bourse d'échange aux plantes et spectacle déambulatoire notamment. C'est ce dimanche à Flers.

Dimanche, c'est la 43ème édition d'Alençon-Médavy. C'est une course de 15,8 km. Les 5 derniers km, entièrement en forêt ont fait la réputation de l'épreuve car ils sont en côte. C'est ce dimanche à partir de 13h. Retrouvez toutes les infos ICI