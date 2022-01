La secrétaire d'Etat Clotilde Valter de retour à Lisieux pour l'emploi

Clotilde Valter, auparavant députée du Calvados dans la troisième circonscription, celle de Lisieux, est en visite ce vendredi 18 mars à Glos, tout près de cette ville. Elle visitait l'entreprise de tôlerie Atos, avant de présenter le plan d'urgence pour l'emploi du gouvernement.

Elle a annoncé la mesure phare de ce plan : doubler rapidement le nombre de formations dispensées aux demandeurs d'emploi, soit 500 000 actions de formations de plus. L'évolution de l'offre de formation dans les secteurs du numérique et de la transition énergétique devraient notamment permettre de créer de nouvelles orientations en région Normandie... Autre axe présenté par la secrétaire d'Etat : favoriser l’emploi des moins qualifiés grâce à des baisses de charges sociales des entreprises. Clotilde Valter en a profité pour souligner le succès de la prime à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises : 1 200 dossiers seraient en cours de traitement dans le Calvados.