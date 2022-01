Un homme menacé de mort dans le tram de Caen

Un homme lui fait remarquer que la fumée le gène et que, s'il ne cesse pas, il va alerter le conducteur. « T'as qu'à dégager si ça te dérange ! », lui rétorque-t-il. Puis insultes et menaces continuent de fuser. « Je t'aurai ! Moi et mes copains on va te faire la peau, on va trouver où tu habites ! Je vais te tuer ! »

Sur ce, il prend l'homme en photo avec son portable, avant de lui cracher au visage. L'agressé prend lui aussi une photo qui permettra d'identifier l'individu.

M.B a été jugé en son absence mercredi 16 mars par le Tribunal de grande instance de Caen pour menace de mort. Âgé de 37 ans, il est connu des services de police. A sa première condamnation, il avait 19 ans.

Son casier judiciaire comporte 21 mentions dont la moitié pour violence. Il écope de quatre mois de prison ferme, de 800 euros de dommages et intérêts et de 500 euros de frais de justice.

La victime, traumatisée, a vécu recluse à son domicile pendant plus de 15 jours. Aujourd'hui, elle n'ose plus prendre les transports en commun.