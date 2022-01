Paris (AFP). Amicaux: dernières ouvertures pour l'équipe de France avant l'emballage final

Les places commencent à valoir très chères chez les Bleus à moins de deux mois de la divulgation des heureux élus pour le Championnat d'Europe, le 12 mai. De quoi donner de l'espoir au trio Kanté-Payet-Mathieu et effrayer Mathieu Valbuena, grand perdant du jour. "Ce n'est pas définitif mais il y a une tendance importante. La grande majorité, s'il n'y a pas de soucis, sera là", a ainsi reconnu le sélectionneur en conférence de presse. Pour Kanté, qui explose cette saison avec Leicester, leader surprise de la Premier League, c'est donc une opportunité en or qui se présente soudain à 24 ans. L'ancien Caennais, récupérateur hors pair au milieu, impressionne les observateurs en Angleterre et profite surtout des déboires de Morgan Schneiderlin avec Manchester United pour goûter à l'équipe de France. "C'est un milieu de terrain complet, il a une aptitude à récupérer le ballon, à sentir les trajectoires, à bien se positionner. Il a un volume physique qui lui permet de faire le box-to-box (surface à surface). C'était important pour moi que Ngolo puisse venir avec nous pour avoir plus de réponses, plus d'informations avant de prendre les décisions" pour l'Euro, a expliqué Deschamps. Le reste de l'entrejeu est sans surprise (Pogba, Matuidi, Diarra, Cabaye, Sissoko). - Valbuena en grand danger - Le rappel de Payet constitue l'autre fait marquant de cette liste. Etincelant avec West Ham, le Réunionnais n'avait pourtant plus été retenu depuis juin 2015 et une défaite en Albanie en amical (1-0) et semblait être victime de ce revers. Il peut de nouveau rêver de l'Euro. Souvent accusé d'avoir oublié Payet pour des questions disciplinaires, Deschamps a toutefois tenu à clarifier sa position, justifiant son choix par une logique uniquement "sportive". "Si je n'avais pas pris Payet ça aurait été pour des raisons autres que des raisons sportives, et je n'ai pas d'autres raisons. Si je n'ai pas envie de prendre quelqu'un, je ne le prends pas. Je n'ai pas de problème. Payet aura du temps de jeu", a déclaré Deschamps. Si Payet est remis en selle, c'est surtout au détriment de Mathieu Valbuena, dont la dernière apparition dans le groupe remonte à octobre 2015. Fragilisé par l'affaire de la sex-tape et en grande difficulté sportive, le milieu de Lyon n'a pas disputé les trois derniers matches de l'OL pour cause de blessure et peut s'inquiéter pour son avenir international. Le cas de Karim Benzema, mis en examen pour "complicité de tentative de chantage" et "participation à une association de malfaiteurs" contre Valbuena et toujours décrété "non sélectionnable" par la Fédération française, est plus complexe. Deschamps et la FFF veulent prendre leur temps mais sa réintégration pour l'Euro ne fait plus trop de doutes malgré les avis négatifs émis par le Premier ministre Manuel Valls et le ministre des Sports Patrick Kanner. - Gignac, en attendant Benzema - Interrogé sur ces déclarations, Deschamps n'a d'ailleurs pas hésité à mettre en avant ses prérogatives de sélectionneur. "Monsieur le Premier ministre et le ministre des Sports ont pris position, j'en prends acte mais ils ont précisé, à juste titre, que la décision appartient au président de la Fédération (Noël Le Graët, ndlr) et à moi-même", a simplement commenté le technicien national. En attendant le retour de Benzema, c'est André-Pierre Gignac qui rejouera les doublures d'Olivier Giroud au poste d'avant-centre. Les trois autres attaquants choisis n'ont eux aucune crainte à avoir pour l'Euro (Griezmann, Martial, Coman), au contraire de Hatem Ben Arfa, non sélectionné. En défense, Jérémy Mathieu a été préféré à Eliaquim Mangala pour épauler dans l'axe Raphaël Varane, Mamadou Sakho et Laurent Koscielny. Sur les côtés, ça sent bon pour Christophe Jallet (à droite) et Lucas Digne (à gauche) pour être les remplaçants de Bacary Sagna et de Patrice Evra lors de l'Euro. La hiérarchie ne risque pas non plus de bouger chez les gardiens avec le trio Lloris-Mandanda-Costil.

