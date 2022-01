Marcoussis (France) (AFP). Six nations: Goujon et Le Roux seuls changements français face à l'Angleterre

Le Bordelais (26 ans, 9 sél) et le Racingman (26 ans, 23 sél) remplacent Yacouba Camara et Wenceslas Lauret pour apporter un surcroît de puissance, une semaine après une défaite brouillonne en Ecosse (29-18). "On termine dans ce Tournoi notre revue d'effectif. On amène aussi un peu de fraîcheur à ces postes de décathloniens car on a joué dimanche", a expliqué Novès. Goujon, qui revêtira le N.8, n'avait plus commencé en Bleu depuis le dernier match du Tournoi-2015, perdu face à l'Angleterre à Twickenham 55 à 35. Non retenu pour la Coupe du monde, il était ponctuellement entré en jeu lors de ce Tournoi, face à l'Irlande, le pays de Galles et l'Ecosse. Le Roux, lui, n'avait plus été titulaire depuis la déroute en quart de finale de Coupe du monde face aux All Blacks en octobre (62-13). Retenu par son mariage en Afrique du Sud, il avait manqué le début du Tournoi. Le profil plus dense des deux joueurs devrait permettre de contrer la troisième ligne anglaise, plutôt musclée, comprenant James Haskell, Chris Robshaw et Billy Vunipola. Pour le reste, l'équipe qui débutera est inchangée par rapport à celle qui a manqué sa sortie à Edimbourg dimanche dernier. - Trinh-Duc reconduit - L'ouvreur François Trinh-Duc aura une nouvelle chance après une prestation contrastée à Murrayfield. Associé à Maxime Machenaud, il devra oeuvrer à mettre un terme à l'avalanche de maladresses et d'incompréhensions françaises. Le cinq de devant, notamment les piliers Jefferson Poirot et Rabah Slimani, est aussi reconduit, en dépit de difficultés en mêlée fermée. Wesley Fofana et Virimi Vakatawa poursuivront leur bail aux ailes, tout comme Maxime Mermoz et Gaël Fickou au centre du terrain et Scott Spedding à l'arrière. Sur le banc, le pilier toulonnais Xavier Chiocci fait son apparition en remplacement du Rochelais Vincent Pelo, blessé contre le XV du Chardon. Le deuxième ligne Paul Jedrasiak sort Sébastien Vahaamahina de la feuille de match, tandis que Wenceslas Lauret, flanker titulaire des quatre premiers matches, patientera cette fois en réserve. Vainqueur de ses deux premiers matches contre l'Italie et l'Irlande puis défait face au pays de Galles et l'Ecosse, le XV de France n'a plus aucune prétention dans le compétition. Mais il trouvera source de motivation dans l'envie de priver l'Angleterre, déjà assurée du titre, d'un premier Grand Chelem depuis 2003. Le XV de départ Spedding - Fofana, Fickou, Mermoz, Vakatawa - (o) Trinh-Duc, (m) Machenaud - Le Roux, Goujon, Chouly - Maestri, Flanquart - Slimani, Guirado (cap), Poirot Remplaçants: Chat, Atonio, Chiocci, Jedrasiak, Lauret, Bézy, Plisson, Médard

