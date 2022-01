Handball : gros test ce samedi pour le Caen Handball

Le Caen Handball n'est pas tombé dans le piège du chaudron vendéen ! En déplacement chez la lanterne rouge de Nationale 1, dotée d'une seule victoire cette saison, le leader s'est imposé en patron (20-30). Il a pourtant attendu l'entame de la deuxième mi-temps pour faire la différence, après avoir mené les débats pour un ou deux buts seulement en première période.

"C'est toujours compliqué là-bas, juge le capitaine Florian Dessertenne. La salle est pleine une heure avant le coup d'envoi et l'ambiance monte vite. Ils ont tenu quinze-vingt minutes avec le soutien de leur public. Il ne fallait pas s'énerver..." Caen est resté concentré. Le coup d'accélérateur placé au retour des vestiaires a suffi à assurer un quatorzième succès en quinze journées. "On a mis du rythme et on a vraiment bien défendu, ce qui nous a donné des ballons de contre-attaque."

Toujours premier invaincu de la poule, le Caen Handball dispose de quatre points d'avance sur son premier poursuivant avant le "gros test" qui l'attend samedi 19 mars devant Vernon. En gagnant de 19 buts contre Lanester (34-15), les Vernonais ont confirmé leur excellente dynamique du moment. Leurs sept succès consécutifs ont de quoi inciter à la plus grande méfiance. "Ils reviennent fort", constate Florian Dessertenne, qui voit même des similitudes avec le Caen HB version 2014-2015. "Ils me font penser à nous la saison dernière, même s'ils ne peuvent plus forcément jouer la montée."