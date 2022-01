Appel à projets Réinventer la Seine : le détail sur les sites concernés en Normandie

Réinventer la Seine, ce sont 40 sites le long du fleuve entre Paris, Rouen et Le Havre (notre dossier à découvrir ici). Et sur ces 40 sites, une vingtaine est située en Normandie. Neuf le sont au Havre, sept sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie et trois dans l'Eure

Les sites concernés sur la Métropole Rouen Normandie :

Le chai à vin : abandonné en 1993, l'ancien site de stockage du vin en provenance d'Afrique du Nord a fait l'objet d'un appel à projets du Grand Port Maritime de Rouen pour le céder pour un euro symbolique. Mais le coût des travaux nécessaires (autour de 15 millions d'euros) a découragé les potentiels investisseurs.

Ponton promenade-loisirs : Situé à l'aval immédiat du pont Jeanne d'Arc à Rouen, les collectivités aimeraient en faire un lieu pour accueillir le tourisme fluvial, en augmentation à Rouen. Il permettrait aux touristes de débarquer sur des quais rive gauche réaménagés pour la promenade.

L'espace 105 : situé sur la rive gauche, en face du coeur médiéval de Rouen, ce sera la porte du futur écoquartier Flaubert. Frédéric Sanchez évoque une multiplicité d'usages pour ce futur lieu.

L'écoquartier Flaubert : déjà lancé, ce projet vise à voir sortir de terre un nouveau quartier multifonctionnel. 90 hectares de friches industrialo-portuaires vont ainsi être reconvertis pour accueillir 17 000 habitants. Le long de l'avenue Jean Rondeaux, le premier secteur sera urbanisé à partir de 2017 et un espace e 5000 m2 est disponible pour accueillir un bâtiment et des activités tertiaires, éventuellement en lien avec les activités portuaires.

Océade sur l'Ile Lacroix : l'ancien complexe aquatique ouvert en 1989 et fermé en 1991 pourrait accueillir des activités sportives, culturelles et de loisirs dans ce poumon vert de la ville.

Site d'activités NSF : situé à Yainville, ce terrain de deux hectares pourrait accueillir des activités économiques en lien avec l'exploitation du fleuve (stockage, logistique, vrac, production ou transformation).

Eglise Saint-Paul- Ancien CFA : inoccupée de longue date, l'église Saint Paul, située près de la côte Sainte-Catherine, pourrait se prêter à des usages mixtes : activités, logements, équipements.

Les sites situés au Havre et dans son agglomération :

La Presqu'île Frissard : la parcelle Sud-Ouest de la presqu'île, proche des Docks Vauban, est encore vierge de construction. Un projet pourrait y voir le jour.

Hébergement sur l'eau – bassins historiques du port du Havre : ce plan d'eau, propriété du port du Havre, pourrait voir arriver des hébergements sur l'eau.

Liaison Quai de Southampton – Pointe de Floride : Une liaison entre le quai de Southampton, transformé en promenade, et la Pointe de Floride, où accostent des bateaux de croisières, via le bassin de la Manche, pourrait offrir aux Havrais et aux touristes des vues imprenables. « Depuis la Pointe de Floride, nous aurions une vision sur ce qu'est une ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco », avance Edouard Philippe.

Stade nautique : il s'agirait de compléter l'offre de loisirs nautiques dans les bassins historiques du port du Havre.

Hangar O : situé quai de la Saône, ce terrain et ce hangar d'une emprise d'environ 2200m2 pourrait proposer à terme une offre culturelle et/ou commerciale

Terrain Port 2000 : un terrain de 10 000m2 situé à proximité de la Porte François 1er, barrière de contrôle d'accès à Port 2000. Elle pourrait accueillir une activité novatrice venant en support des entreprises opérant déjà sur ce secteur.

Abord du canal menant du Havre à Tancarville : deux terrains de 2900 et 1100 m2, en bord de canal et en partie sur le canal, pourrait être consacré à de multiples usages; Un plan d'eau de 2300m2 peut également être utilisé.

Canal de la Lézarde : ce plan d'eau constitué d'un bassin-canal de 750m situé à cheval sur Harfleur et Gonfreville-l'Orcher, pourraient accueillir de l'hébergementet de l'activité sur l'eau (péniches, barges...).

Belvédère du Cap de la Heve : situé en fin de Vallée de Seine et débouchant sur la Manche, ce belvédère situé à Sainte-Adresse offre une vue magnifique. Reste à savoir comment aménager ce site classé.

Les sites situés dans l'Eure :

Ile de la Poterie – Ponton Croisières : situé à Pont de l'Arche, ce site pourrait accueillir des bateaux de croisière.

Lac du Mesnil : situé à Poses, au coeur de la célèbre base de loisirs, ce lieu de 3,5 ha pourrait accueillir des hébergements touristiques pour les familles voulant découvrir plus en profondeur la base de loisirs et les sites touristiques proches tels que Rouen et Giverny.

La Passe Marinière – port de plaisance : situé au Val-de-Reuil, ce plan d'eau de 9 ha pourrait être idéal pour de la navigation de plaisance et des loisirs de nature au bord de l'eau. Les collectivités y imaginent 200 anneaux, de l'hébergement et de la restauration.