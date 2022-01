Mise en service du premier radar autonome de Normandie sur l'A29, près d'Yvetot

Il arrivait régulièrement de voir sur des zones de chantiers et les grands axes de circulation, des radars mobiles (les fameux "hiboux"), mis en place par la gendarmerie ou la police. Désormais, un nouveau radar fait sont arrivée sur les bords des routes : le radar autonome. Le premier de Normandie a été mis en service ce lundi 14 mars 2016, sur une zone de chantier de l'autoroute A29, à hauteur d'Ecretteville-lés-Baons, près d'Yvetot.

Longtemps appelé "radar chantier", son utilisation ne se limitera toutefois pas aux seuls chantiers. "À la fois plus mobile et plus discret, ce radar autonome sera utilisé sur l'ensemble du réseau routier du département de la Seine-Maritime, y compris en agglomération comme à Rouen, et doit contribuer à instaurer chez l'usager de la route, le sentiment de pouvoir être contrôlé à chaque instant", précise Jean-Marc Magda, directeur de cabinet de la préfète de la région Normandie et de la Seine-Maritime.

30 minutes suffisent à son installation. Il peut ensuite être rapidement déplacé et repositionné à d'autres endroits. Comme tous les appareils de contrôles fixes, son implantation (même provisoire) sera signalée par un panneau avertissant de l'entrée dans une zone de contrôle. À noter également que, comme ses récents homologues "fixes", ce radar autonome a la capacité de flasher dans les deux sens de circulation et est aussi en mesure de discriminer les véhicules en différenciant les voitures des poids lourds, le tout sur quatre voies simultanément, à condition qu'elles ne soient pas séparées par un terre-plein central.

Améliorer la sécurité routière et celle des agents

En 2015, 43 décès ont été enregistrés sur les routes seinomarines. Sur le réseau autoroutier de Normandie, principalement géré par le groupe SANEF/SAPN, cinq tués sont à déplorer. "L'objectif sous-jacent est donc bien entendu l'amélioration de la sécurité routière, souligne Jean-Marc Magda. Il ne s'agit pas de multiplier les radars, mais de mieux contrôler. D'autant plus qu'en moyenne, 75% des automobilistes dépassent régulièrement les limitations de vitesse, et ce, notamment sur les zones de chantier."

Pour Pascal Contremoulins, responsable de la sécurité routière pour le groupe Sanef/Sapn, ce nouveau radar autonome a également "un fort intérêt pour la sécurité des personnels intervenants sur l'autoroute, qu'ils soient patrouilleurs ou personnels de chantier." En 2015, 121 accidents impactant du personnel autoroutier se sont produits sur le réseau autoroutier français, soit plus de deux accidents par semaine. "La présence de cet appareil de contrôle va donc accentuer la prudence des usagers de la route, et la sécurité des agents sera donc augmentée." Outre le bénéfice de ce nouveau dispositif de contrôle, le groupe Sanef a d'ailleurs lancé une campagne de prévention le 15 février dernier, intitulée "Nos agents veillent sur vous, et vous ?", incitant les conducteurs à protéger leurs "anges gardien des autoroutes".

En complément des dispositifs existants, une politique de "radars leurres" est actuellement à l'étude et devrait voir le jour prochainement. Dès lors, il ne sera plus possible de distinguer les "vrais" radars des leurres, avec toujours en ligne de mire, la baisse du nombre de tués sur les routes.